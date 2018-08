De Waard is failliet, maar de tenten vliegen de deur uit

HEERDE - De tenten vliegen de deur uit bij het failliete De Waard Tenten in Heerde, dat hard op zoek is naar een overnamepartij. Volgens de curator van het bedrijf kwamen er na berichtgeving van Omroep Gelderland tientallen reacties binnen van geïnteresseerde partijen.

De Waard Tenten ging deze week failliet in navolging van moederbedrijf De Vrijbuiter. Toch gaat de verkoop in Heerde gewoon door, zegt filiaalleider Pé Bouwman. 'We hebben deze dagen al twintig tenten verkocht en dat is echt veel meer dan normaal. Mensen willen er blijkbaar zeker van zijn dat ze straks nog met een tent van ons op pad kunnen.

Door het faillissement kan De Waard Tenten geen garantie meer bieden op verkochte artikelen, maar dat weerhoudt klanten dus niet van een aankoop. De prijs van de tenten evenmin; een gemiddelde tent van het gerenommeerde campingmerk kost toch al snel 1.800 euro.

Interesse uit binnen- en buitenland

Interesse in overname van het hele bedrijf is er ook, aldus Bouwman. 'Ik heb al diverse partijen uit binnen- en buitenland aan de lijn gehad die meer informatie over ons willen. De curator is daar nu mee bezig.'

Die curator is Harm-Jan Meijer. Volgens hem begonnen de reacties binnen te stromen nadat Omroep Gelderland donderdag aandacht besteedde aan het faillissement.

'En de interesse gaat vooral uit naar De Waard Tenten. Toch ligt het voor de hand dat een overnamekandidaat het hele moederbedrijf koopt. Dat zijn de biedingen waar we in eerste instantie naar kijken.'

De curator benadrukt vrijdag dat er ondanks de interesse nog geen concrete biedingen zijn. Partijen kunnen tot maandagavond een bod doen. Meijer: 'Daarna maken we een selectie uit de binnengekomen biedingen. Hopelijk weten we dan later volgende week meer.'

Stemming is positief

In Heerde is de stemming onder de vier personeelsleden positief. Bouwman: 'We hebben een goede naam en een geweldig product en daarom hebben we alle vertrouwen in een overname en een doorstart. We gaan door met het helpen van klanten en van hen krijgen we regelmatig een hart onder de riem. Vandaag kregen we bijvoorbeeld voor de tweede keer taart.'

Naast de winkel in Heerde telt De Waard Tenten nog vier verkooppunten elders in Nederland. De tenten komen uit een fabriek in Tsjechië, waar dertig mensen werken.