De Graafschap haalt linksback Leeroy Owusu

DOETINCHEM - De Graafschap heeft Leeroy Owusu van Ajax aangetrokken. De 21-jarige linksback tekent voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar.

De Doetinchemse eredivisionist was al langer bezig de verdediger aan te trekken, maar hij was lange tijd te duur. Nu hoeft De Grafaschap geen transfersom te betalen.

'We zijn blij dat de overgang van Leeroy eindelijk rond is. We zochten een talentvolle verdediger die al wel de nodige ervaring had. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zo'n honderd wedstrijden in het betaalde voetbal in de benen', aldus Peter Hofstede, manager voetbalzaken van De Graafschap.

Owusu stroomde in 2014 vanuit de jeugd van Ajax door, maar kwam niet in aanmerking voor de hoofdmacht. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Almere City. Daarin speelde hij onder meer sterk in de eindstrijd van de play-offs om promotie tegen De Graafschap.

De Noord-Hollander kan ook als rechtsback uit de voeten. Hij werd eerder ook uitgeleend aan Excelsior, maar dat werd geen succes. Halverwege het seizoen keerde Owusu toen terug naar Ajax.

De Graafschap heeft voor de positie van linksback in elk geval Jordy Tutuarima, maar is op die positie vrij dun bezet. Op rechtsachter lijken Myenty Abena en Bart Straalman voor een basisplaats te moeten strijden.