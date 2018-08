Deel dit artikel:











Wake Burning Souls in Didam verplaatst door dreigende tegenactie In Erichem werd ook een wake gehouden, tegen de herbouw van de Knorhof (Foto: Omroep Gelderland)

DIDAM - De wake van actiegroep Burning Souls, zaterdag in Didam, is verplaatst naar de Mariakapel aan de Luijnhorststraat. Dat is gebeurd in samenspraak met de gemeente Montferland en de politie.

Met de bijeenkomst wil Burning Souls stilstaan bij de dood van 2500 varkens bij de stalbrand, die dinsdag woedde bij een varkenshouderij aan de Tatelaarweg in Didam. De wake zou eerst in de buurt van de getroffen boerderij zijn, maar dat riep deze week een tegenactie op van inwoners van Didam, die Burning Souls ver van de boerderij wilden houden. Mogelijk aangifte van bedreiging Overigens overweegt Burning Souls aangifte te doen van bedreigingen op sociale media. De actiegroep maakt van alle bedreigende berichten screenshots en heeft de politie ervan op de hoogte gesteld. Politie aanwezig Bij de bijeenkomst zaterdag zal politie aanwezig om het een en ander in goede banen te leiden. Hoeveel politie er op de been is, kon een woordvoerder van de gemeente Montferland vrijdag niet zeggen. Zie ook: Montferland vreest tegenactie bij protest dierenactivisten

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52