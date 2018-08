Wat is het heet! Dan maar naar de film

ARNHEM - Er gingen de eerste zes maanden van het jaar minder mensen naar de bioscoop. Het weer is te goed, zeggen onderzoekers. Ook in Gelderland hebben filmzalen last van het mooie weer. Maar klagen hoor je ze niet.

Uit een studie van het economisch bureau van ABN AMRO komt naar voren dat in de eerste helft van 2018 het bioscoopbezoek landelijk met 12,6 procent daalde. Weinig kaskrakers volgens de onderzoekers, maar ook het weer lijkt niet mee te werken.

'De hoge temperaturen zijn een zegen voor wijnboeren en strandtenten, maar een domper voor bioscopen. Consumenten maken andere keuzes, bijvoorbeeld voor kinderfeestjes en uitjes.'

Het onlangs verhuisde filmhuis Focus in Arnhem zegt geen reden tot klagen te hebben. Woordvoerder Suzanne Bos: 'Bij mooi weer lopen de cijfers van alle bioscopen wat terug, dat is bij ons geen uitzondering, maar we hebben er weinig last van. In ons nieuwe gebouw zit een uitstekende klimaatbeheersing en dat weten de mensen goed te vinden.'

Focus heeft sinds vorige week Focus op het dak. Bezoekers kunnen in de open lucht naar een film kijken. 'Alle voorstellingen op het dak waren vorige week uitverkocht', zegt Bos.

Op de Korenmarkt vooral een kantine

Toeschouwersaantallen noemt ze niet. 'Maar sinds we zijn verhuisd van de Korenmarkt naar het Audrey Hepburnplein hebben we een derde meer bezoekers dan we verwacht hadden. Dat komt door extra programma's rond de opening, maar ook vanwege ons nieuwe terras. Op de Korenmarkt hadden we meer een kantinefunctie.'

Michelle Peters van de tegenhanger van Focus in Nijmegen, filmhuis Lux, beaamt dat in de zomer het aantal bezoekers altijd wat achterblijft. 'Daardoor komen er ook minder grote titels uit', zegt ze.

De horeca van Lux profiteert overigens van het fraaie weer, gaat ze verder. 'Vorige week vrijdag was het hier 36 graden buiten. Maar mensen zaten bij ons heerlijk binnen met een hapje en een drankje, vanwege onze climate control.'

'Heerlijk koele zalen' bij Pathé

Gelderland kent drie bioscopen van de keten Pathé. Een woordvoerster van de Pathé filmzalen in Ede, Arnhem en Nijmegen zegt niets over bezoekersaantallen. Wel meldt ze via e-mail: 'Alle Pathé bioscopen ontvangen op dit moment nog steeds bezoekers die komen genieten van ons brede filmaanbod in de heerlijk koele zalen.'

Vervolgens somt ze enkele films op die in de filmzalen draaien.