'Social Club' in Wijchen zoekt leuke activiteiten en spullen

WIJCHEN - .

In Wijchen openen wij in het wijkcentrum Zuiderpoort een 'social Club' Het is een plek waar alle Wijchenaren terecht kunnen.Wij gaan open op 20 augustus Op 8 oktober volgt dan een officiële opening. De Syrisch-Wijchense statushoudster Randa Al Kahlide kwam met het idee. Zij woont sinds 2016 in Nederland.

Het idee is dat de ongeveer 400 Wijchense statushouders de Social Club kunnen gebruiken om uit hun isolement te komen en als springplank gebruiken om deel te gaan nemen aan de Nederlandse samenleving. We willen dit voor elkaar krijgen door gezellige activiteiten te ondernemen zoals theater, yoga, film en taallessen. Eigenlijk is van alles mogelijk.

Wij zijn nog op zoek naar mensen die leuke ideeën hebben en bij ons een activiteit willen organiseren. Dus ben jij goed in schilderen, yoga of iets anders? Laat hieronder uw reactie achter!

Maar we zijn ook nog op zoek naar spullen om de ruimte aan te kleden:

ronde tafel met stoelen

bureau stoel

zithoek poefjes

Platte tv

tapijt

vergader stoelen

2 kapstokken

lampen

en een hoekbank



Heeft u een van deze spullen? De social club ontvangt het graag!