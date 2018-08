Deel dit artikel:











Zes tips na diefstal dienstpistolen, nog geen doorbraak Foto ter illustratie: ANP

ZUTPHEN - De politie heeft zes tips binnengekregen over de wapenroof in Zutphen. Bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) werden in de nacht van zondag op maandag dienstpistolen buitgemaakt.

Volgens Marcel Smit, voorzitter van justitievakbond Juvox, gaat het om 25 dienstpistolen met 450 patronen van 9 millimeter. 'Levensgevaarlijk in de handen van criminelen. Dit zijn geen luchtbuksen', reageerde hij eerder deze week. De politie laat weten dat er ondanks de tips nog geen doorbraak is in de zaak. Mensen die wat weten, wordt gevraagd contact op te nemen. Inside job? Hoe de dienstpistolen 's nachts konden verdwijnen, is nog een raadsel. 'Als het alarm erop had gezeten en was afgegaan, zou er binnen no-time beveiliging zijn geweest. Dat gaat via de meldkamer', vertelde Smit. Het zou volgens hem dus ook een inside job kunnen zijn waarbij (oud-)medewerkers van Justitie hebben geholpen. Hoe het precies zit, wordt door de politie onderzocht. Zie ook: Dienstwapens gestolen bij justitie in Zutphen