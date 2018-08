Twee aanhoudingen na klappen in Nijmegen

NIJMEGEN - Een ruzie heeft donderdagavond tot een gewonde en twee aanhoudingen geleid in Nijmegen.

Twee mannen kregen ruzie aan de Jacob van Campenstraat. Waar die ruzie precies over ging, is onduidelijk. Het gevolg: klappen over en weer. Een van de mannen raakte gewond, hij moest worden behandeld door ambulancepersoneel.

19 en 23 jaar

'De politie is ter plaatse gekomen en heeft een 19-jarige man met onbekende woonplaats aangehouden. Even verderop, in de Adagiostraat, werd een 23-jarige man uit Nijmegen aangehouden', vertelt politiewoordvoerder Ronald van der Leeden.

De precieze aanleiding wordt door de politie onderzocht.

