Blauwalg bij zwemplaatsen in Aalst, Ammerzoden en Maasbommel Foto: ANP

AALST - De provincie waarschuwt voor blauwalgen bij zwemplaats De Neswaarden in Aalst, in de gemeente Zaltbommel, bij Strandbad Well in Ammerzoden, gemeente Maasdriel en recreatieplas Hanzeland te Maasbommel (Gemeente West Maas en Waal).

Er zijn drijflagen van blauwalgen in de zwemzone aangetroffen. Hierdoor bestaat er een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen. Bij aanraking met de alg is kans op huidirritatie en maag-/darmklachten. Ook huisdieren zoals honden kunnen daar last van krijgen.