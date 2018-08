Op zoek naar het kinderboekje 'De toren van Bemmelekom' van Annie M.G. Schmidt

ARNHEM - .

Ik ben al heel lang op zoek naar het boekje 'De Toren van Bemmelekom' van Annie M.G. Schmidt. Ik lees heel graag en ben op zoek naar mijn kinderboeken die ik vroeger heb gelezen. Ik heb er al heel veel weer terug gevonden maar dit boekje kan ik niet vinden. Dit boekje las mijn moeder vroeger voor en is daarom extra speciaal.

Het boekje is nog gewoon online te koop maar ik wil hem liever niet kopen. Er is vast nog iemand die het boekje in de boekenkast heeft staan of op zolder heeft liggen en er niks meer mee doet. Ik zou het graag overnemen!



Heeft u het boekje voor Miranda? Laat hieronder uw reactie achter!