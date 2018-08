Heeft u hooi voor de paarden van stal Ziggy?

DODEWAARD - .

Door de aanhoudende droogte en extreme temperaturen dreigt onze stichting in de problemen te komen. We zijn een stichting non-profit organisatie. Vragen een klein bedrag om als onkostenvergoeding. We geven paardrijdlessen en omgangslessen met paarden aan kinderen met en zonder beperking.

We hebben nog 4,5 baal en dan is inmiddels onze voorraad op. Deze had voldoende moeten zijn tot eind van dit jaar.

Met een baal kunnen we 1,5 week doen dus het gaat erg hard ineens.

We zijn dus hard op zoek naar hooi! Wie heeft er nog hooi voor onze paardjes?

Of als er mensen zijn die willen paardrijden. Dat kan voor een onkostenvergoeding van €10,- zodat wij de paarden kunnen onderhouden.

Heeft u hooi of wilt meer informatie? Laat hieronder uw reactie achter!