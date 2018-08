Enorm druk op de weg, Rijkswaterstaat adviseert Arnhem te mijden

ARNHEM - Rijkswaterstaat adviseert automobilisten Arnhem te mijden. Aan het begin van de middag slibben de wegen al dicht, dat wordt richting de spits alleen maar erger.

De afsluiting van de A12 zorgt de hele week al voor extra files in de regio. 'Dat is wat we van tevoren hebben ingeschat', vertelt Christel Holleman van Rijkswaterstaat. Toch wordt er met 'grote ogen' naar de spits van vanmiddag gekeken. 'Het is vakantie, dus mensen vertrekken of komen terug vandaag. Daarnaast zullen sommigen er een weekendje op uit gaan. Mensen die wel aan het werk zijn, vertrekken wellicht wat eerder door het mooie weer', redeneert de woordvoerster. Al met al grote kans op veel en lange files.

'Kijk of je de reis moet maken'

Het advies is dan ook om de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden. Aan het begin van de middag staat er al file vanaf en richting de Duitse grens. Ook op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld is het regelmatig aansluiten. 'Kijk of je de reis moet maken. Stel je ritje uit of ga niet', aldus Holleman.

Volgens de woordvoerster is het heel logisch, aangezien met de afsluiting van de A12 een belangrijke schakel in het wegennetwerk ontbreekt. Toch wordt er positief teruggekeken op de afgelopen week van werkzaamheden. 'Automobilisten hebben goed gebruikgemaakt van omleidingsroutes. De files bleven redelijk beperkt.'

Toch houdt de woordvoerster een slag om de arm: 'We hebben de aankomende uren nog voor de boeg.'