Vitesse verkoopt zo'n 10.000 seizoenkaarten

ARNHEM - Ruim een week voor de start van de competitie heeft Vitesse bekendgemaakt dat de club zo'n 10.000 seizoenkaarten heeft verkocht.

Dat zijn er ongeveer evenveel als het vorige seizoen, toen er een lichte stijging van het aantal verkochte kaarten was. Dat had te maken met het feit dat Vitesse in de groepsfase van de Europa League speelde.

Daar maakt Vitesse dit seizoen ook nog kans op. Na de 3-1 overwinning op FC Viitorul speelt de Arnhemse ploeg volgende week in de derde voorronde tegen FC Basel. Op 12 augustus trapt Vitesse voor de competitie af tegen FC Groningen.