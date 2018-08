Wat te doen als je toch in blauwalg hebt gezwommen?

EDE - Op diverse plaatsen in de provincie is weer blauwalg aangetroffen in plassen en vijvers. Contact met water wordt afgeraden, maar kan het echt kwaad om erin te gaan zwemmen? En wat is er dan aan te doen?

Huisartsenmaatschap Meekes-Klein Woolthuis in Ede laat weten dat douchen altijd een goede tip is zo'n geval. 'En dan kijken hoe het gaat. De verschijnselen lijken op voedselvergiftiging: misselijkheid, buikkrampen, overgeven en diarree. Na twee, drie dagen gaat het normaal gesproken beter, anders is het aan te raden om naar de dokter te gaan. En eerder als er een allergische reactie (zwelling van lippen/mond) optreedt of ernstige klachten als uitdroging.'

'Zelden ernstig ziek'

'We kijken een patiënt na zoals bij elke infectie, maar we zien eigenlijk nooit dat iemand er ernstig ziek van wordt', stelt huisarts Groenewoudt van de maatschap. 'Anders gaan we het gericht behandelen. Bijvoorbeeld het tegengaan van misselijkheid en diarree.' Zij verwijst ook naar de website thuisarts.nl voor extra informatie voor patiënten.

'Norit slikken'

Ook Miquel Lurling van Wageningen University & Research raadt aan te gaan douchen na een zwempartij in water met blauwalg. 'En Norit slikken kan helpen om de gifstoffen te binden.' Het probleem zit er volgens hem in dat je niet welk soort blauwalg in het water zit. Hij pleit er dan ook voor dat gifstoffen in waters in Nederland worden gemeten.

'Geen tegengif'

Er is namelijk ook een gevaarlijke variant van blauwalg die tot verlammingsverschijnselen kan leiden. 'Er is geen tegengif. Mensen moeten dan aan de beademing worden gelegd. Die ernstige soort van gifstoffen zie je niet veel in Nederland, maar het is wel eens gebeurd. Daar zijn toen honden aan overleden.' Tintelingen in de vingers kan ook een symptoom zijn. Dan kun je ook beter naar een huisarts of de GGD gaan.

