VIDEO: Hert drinkt uit vijver

'Ik wilde een bungalowhuisje sauzen en wilde mooi op tijd beginnen om zo de warmte een beetje te ontlopen', vertelt Andries van Dijkhuizen, eigenaar van Bungalowpark 't Hogeveld. 'Ik stapte om kwart voor zes de deur uit en daar stond het dier.'

Van Dijkhuizen stond een meter of 10 van het hert af. 'Ik heb gauw mijn telefoon gepakt en heb het dier kunnen filmen.' Maar het is volgens de eigenaar van het park nog een raadsel hoe het hert is binnengekomen. 'Ik heb werkelijk geen idee. We hebben wildroosters tegen de zwijnen en ook hekken met prikkeldraad.'

De tekst gaat verder onder de video

'Toen ik iets dichterbij kwam is het beest weggerend. Hij is over verschillende hekken gesprongen om uiteindelijk weer uit het park te komen.' Van Dijkhuizen laat weten dat hij een grote speciekuip vol met water in het bos heeft neergezet voor de dieren.