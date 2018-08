Montferland vreest tegenactie bij protest dierenactivisten

DIDAM - De gemeente Montferland zint op maatregelen om inwoners vanuit Didam en van actiegroep Burning Souls uit elkaar te houden.

Deze week vonden 2500 varkens de dood bij een brand in een stal aan de Tatelaarweg in Didam. Actiegroep Burning Souls wil zaterdagmiddag een wake houden bij de puinhopen van de stal.

Op een lokale Facebookpagina wordt opgeroepen om de dierenactivisten van Burning Souls te blokkeren, maar het is niet duidelijk hoeveel inwoners willen meedoen aan de blokkade.

Nieuwe locatie

De tegenactie wordt eufemistisch een 'extra Schuttersbogenroute 2018' genoemd, een verwijzing naar de jaarlijkse fietstocht die in juli in en rond het dorp wordt gehouden.

Op het gemeentehuis in Didam wordt in samenspraak met Burning Souls overlegd over een eventuele nieuwe locatie voor de wake. De actiegroep had al aangegeven op gepaste afstand van de afgebrande stal te blijven.

