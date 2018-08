Urn van moeder gestolen, nabestaanden radeloos: 'Geen woorden voor'

DIEREN - 'Hopelijk hebben de mensen die haar mee hebben genomen een hart en leggen ze haar terug', zegt Kok-Yong Khaw. Hij vraagt om de urn van zijn overleden moeder. Die urn werd gestolen bij het crematorium in Dieren.

Het crematorium en de zoon kunnen er met hun hoofd niet bij. Wie doet zoiets? 'Dit gebeurt nooit. Hier zit zoveel emotionele waarde aan, echt verschrikkelijk', zegt Theo de Natris van het crematorium. Ook Kok-Yong is er kapot van. Zijn zus, Khaw Mong Ru, plaatste een oproep op Facebook.

Familie van de overleden vrouw kwam er donderdagavond achter dat de urn was verdwenen. Hoe dat is gebeurd, is volgens het crematorium onduidelijk. 'We zijn altijd op het terrein aanwezig en alert. Waarom zoiets wordt gedaan weten we niet. We hebben er geen woorden voor', aldus een aangeslagen De Natris. Het terrein van crematorium Dieren is onwijs groot, wellicht de reden dat dit ongezien kon gebeuren.

'Respectloos tuig'

Onder het bericht op Facebook wordt massaal medeleven betuigd. 'Wat ontzettend erg voor jullie! Zo respectloos om iemands laatste rustplaats te ontnemen', reageert Candy. 'Wat vreselijk zeg! Dit tuig heeft werkelijk geen idee wat ze jullie aandoen', zegt Kees.

De familie heeft inmiddels contact gehad met het crematorium. Ze hopen dat de urn zo snel mogelijk terugkomt.