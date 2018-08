Bergrun Winterswijk afgelast vanwege hitte: 'Niet verantwoord'

WINTERSWIJK - De Koopman Bergrun die zondag in Winterswijk zou worden gehouden, is afgelast. De organisatie vindt het niet verantwoord om de hardlopers bloot te stellen aan de hoge temperaturen.

'We hadden al wat twijfels', zegt Hemmie Wessels van de organisatie. 'Eerst denk je: 25 graden, het valt nog wel mee. Maar het is niet helemaal zeker of het uitkomt, het kan nog wel warmer worden. Bovendien staat er waarschijnlijk weinig wind op de berg en dan blijft de warmte zo hangen tussen de bomen en de berg.'

Als er allemaal geoefende hardlopers aan zouden meedoen, zou Wessels de gok misschien wel durven wagen. 'Maar het gaat ook om mensen die op de camping staan en denken: ach, ik doe even mee. Die gaan misschien wel tot het gaatje, of voorbij het gaatje.'

Kleinschalig evenement

De Bergun is een kleinschalig evenement met incourante afstanden (1,6 km, 3,1 km en 7,6 km). Vorig jaar waren er 148 deelnemers. Op basis van het aantal voorinschrijvingen dit jaar (28), zou de belangstelling volgens Wessels nu mogelijk wat lager zijn uitgevallen. De hitte schrikt sommigen af.

Het evenement wordt niet verplaatst naar een andere datum. Daarvoor is de hardloopkalender te vol. 'Volgend jaar dan maar weer, op de eerste zondag van augustus.'