Deel dit artikel:











Baakse beek bij Vorden staat droog Foto: Radio Ideaal

VORDEN - In heel Nederland is het droog. Zelfs zo droog dat lokale beekjes en riviertjes droog komen te staan. Zo ook de Baakse beek, die in de volksmond de Vordense beek wordt genoemd.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

Als een vis op het droge. Doordat er geen water meer in de Baakse beek zit, liggen er her en der dode vissen. In de modder zijn voetstappen te zien van kinderen die met jampotjes kleine visjes probeerden te redden. Nabij de Horsterkamp in Vorden zit een klein sluisje die omhoog staat om de stroming van het water tegen te gaan. Dit werd gedaan door de voorspelde droogte. Maar nu? Nu is het lang wachten tot er weer water gaat stromen en de sluis weer stroming kan bieden.



Ook de Veengoot, een riviertje die langs Vorden stroomt staat op diverse plekken zeer laag tot helemaal droog. Ook de Slinge ligt op diverse plekken droog.