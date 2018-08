Promotiefoto van zwemmers in de Waal bij Nijmegen is 'niet tactisch'

NIJMEGEN - Mensen die vrolijk in de Waal badderen. Een mooi plaatje op het Instagramaccount Visit Nijmegen, dat promotiefoto's van de Waalstad plaatst. Maar Rijkswaterstaat raadt het ten strengste af: het is levensgevaarlijk.

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem en Nijmegen zit achter de Instagrampagina van Visit Nijmegen. Dat heeft de foto geplaatst omdat, volgens directeur Herre Dijkema, het zijn doel is om mensen te laten zien wat zij kunnen doen in en om Nijmegen. Ook in het water.

Volgens Rijkswaterstaat is de plaatsing van zo'n foto juist niet zo tactisch, omdat het 'echt heel gevaarlijk is' om de Waal in te gaan.

'De Waal is namelijk de drukst bevaren rivier van Europa. Niet alleen vormt het vaarverkeer een gevaar, de zuigkracht van de boten kan voor vloedgolven van wel twee meter hoog zorgen', vertelt Christel Holleman, woordvoerder van Rijkswaterstaat. De directeur van het toerismebureau vindt niet per se dat de foto het idee opwekt dat mensen daar mogen zwemmen.

'Niet aan ons'

'Ik vind ook niet dat het aan ons is om mensen te attenderen op het feit dat het gevaarlijk is om te zwemmen in de Waal. Maar ik snap van de ene kant wel dat de foto het verkeerde beeld kan bieden. Volgende keer gaan we beter nadenken als we een vergelijkbare foto plaatsen', aldus Dijkema.

Volgens Holleman is het absoluut verboden om in rivieren te zwemmen op de delen die bestemd zijn voor de doorgaande scheepvaart. Vloedgolven kunnen mensen die in de Waal zwemmen verder de rivier intrekken, waardoor het vaak einde verhaal is. Zelfs voor mensen die alleen pootjebaden, kan die zuigkracht een bedreiging zijn. 'Het probleem is dat je het niet ziet aankomen. Zelfs als een schip al lang voorbij is, kan je nog steeds meegenomen worden met de stroming', aldus de woordvoerster.

'Het komt heel hard aan'

Met het ontzettend warme weer zijn er toch een hoop mensen te vinden in het Nijmeegse water - het Waalstrandje is dé hotspot aan de Waal.

'Ga lekker aan het strand liggen, maar blijf gewoon uit het water. Elk jaar verdrinken er mensen en elk jaar vinden we dit weer heel erg. Mensen van ons varen rond en worden dan geconfronteerd met drenkelingen die uit het water gehaald moeten worden. Zo'n ervaring gaat je niet in de koude kleren zitten. Het komt bij ons heel hard aan', vertelt Holleman.