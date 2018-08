Mishandeling met baksteen: celstraf geëist

De Schoolstraat in Gameren. Foto: Omroep Gelderland

GAMEREN - Tegen een man uit Gameren is 24 maanden cel geëist, waarvan elf voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar. Hij zou onder meer zijn overbuurman met een baksteen hebben geslagen.

De man woont in de Schoolstraat in Gameren. Volgens bewoners van die straat zorgt hij al tientallen jaren voor overlast. In oktober vorig jaar escaleerde dat met de mishandeling met een baksteen. Sindsdien zit hij vast.

De officier van justitie eiste naast de gevangenisstraf dat de man zich daarna in een kliniek laat behandelen.

