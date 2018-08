'Geen eerdere aanwijzingen voor drugsoverlast bij flat Arnhem'

ARNHEM - De politie heeft twee keer eerder onderzoek gedaan naar de flat aan de Daphnestraat in Arnhem waar deze week een appartement explodeerde. Vermoedelijk ontploften chemicaliën bij de verwerking van drugs. Uit de twee eerdere onderzoeken van politie bleek niets over drugscriminaliteit.

Omwonenden zeggen dat ze vaker meldingen hebben gedaan bij de wijkagent. Ze hadden vermoedens dat er drugs gebruikt werd, maar ook werd verhandeld. 'Er kwamen vaak louche types langs in blingblingkleding, die niets te zoeken hadden in ons complex', zegt een buurman die anoniem wil blijven.

Briefje op de deur

Volgens de politie is vorig jaar onderzoek gedaan naar hennepgeur in de buurt en naar een briefje op de deur van het complex. Het onderzoek naar de hennepgeur heeft in de wijk heeft geen concrete aanwijzingen opgeleverd.

Ook na de melding over een briefje op de toegangsdeur heeft de politie onderzoek gedaan. Volgens buurtbewoners was het een dreigbrief. De politie zegt dat de wijkagent het helemaal nagelopen heeft. 'Maar ook hier is niets concreets uit voortgekomen,' zegt de woordvoerder.

Andere meldingen

Wel benadrukt de politie dat wordt gekeken of bij andere instanties meldingen gedaan zijn over deze woning. 'Dat proces is nog gaande en dat willen we graag zorgvuldig doen', zegt de woordvoerder.

Volgende week vrijdag is er opnieuw een bijeenkomst voor flatbewoners, waar de politie, gemeente en Volkshuisvesting bij aanwezig zijn.

