Ter Horst in Varsseveld krijgt meer tijd voor wegwerken afvalberg

VARSSEVELD - De provincie Gelderland was duidelijk: 10 augustus moet alles opgeruimd zijn. Toch krijgt afvalverwerker Ter Horst uit Varsseveld mogelijk twee weken extra de tijd om de enorme afvalberg weg te krijgen.

Ter Horst heeft last van problemen bij externe verbrandingsovens, waardoor het de enorme hoeveelheden niet kwijt kan. De provincie geeft aankomende maandag duidelijkheid over de verlenging. Tijdens een besloten bewonersbijeenkomst van donderdagavond werd het inwoners vast medegedeeld.

Twee keer zo hoog

Vorige week donderdag woedde er een grote brand bij Ter Horst, veroorzaakt door broei. De afvalopslag op het terrein was bijna twee keer zo hoog opgestapeld als waarvoor een vergunning is afgegeven. De provincie besloot in te grijpen. Zo mocht Ter Horst per direct geen bedrijfsafval meer innemen. Een andere eis was het snel opruimen van de afvalstapel.

Mocht er daadwerkelijk verlenging komen, dan mag Ter Horst niet verzaken. Hoe sneller de stapel weg is, hoe beter, redeneert de provincie.

Lees ook: