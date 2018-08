Vijftal maakt geld buit bij gewapende overval Nunspeet

Het arrestatieteam, politiehonden en een helikopter waren donderdagavond betrokken bij een grote zoekactie. Het duo kon in de bosjes worden aangehouden. Drie andere verdachten zijn nog op de vlucht.

'De vijf waren de woning binnen gedrongen en bedreigden de bewoners met een vuurwapengelijkend voorwerp', meldt de politie. 'Ze gingen er mogelijk met een geldbedrag vandoor.'

'De eigenaar was thuis met zijn vriendin, zijn ex-vrouw en zijn kind. Ze zijn, voor zover ik weet, met z'n allen meegegaan naar het politiebureau', zei de eigenaresse van een nabijgelegen bungalow donderdag. De politie zegt dat er drie mensen aanwezig waren in de bungalow tijdens de overval.

Scooters en busje op park

De bungalow ligt helemaal achterin het vakantiepark. Volgens buurtbewoners zouden de overvallers de hele camping over hebben moeten rijden. Twee scooters, die geparkeerd stonden bij de uitgangen van de woning, waren daar mogelijk het vervoersmiddel voor. Een witte Volkswagen Polo, die mogelijk ook te maken had met de overval, is door een berger weggesleept.

De politie zoekt nog drie verdachten. Een van de mannen droeg een zwarte trui en broek. Een van de andere mannen was licht getint en gekleed in een groene broek met lichtkleurig shirt. De laatste man had een donker getinte huidskleur en een breed postuur. 'De drie waren in gezelschap van een vrouw met een getinte huidskleur, ze is ongeveer 25 jaar. De vrouw heeft zwart haar tot over de schouders en ging gekleed in een zwarte broek en zwart shirt', besluit de politie.

