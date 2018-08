Nog veel onduidelijk over gewapende overval bungalowpark, politie doet onderzoek

Het arrestatieteam, politiehonden en een helikopter waren donderdagavond betrokken bij een grote zoekactie. Twee verdachten konden direct worden gepakt. De politie is nog op zoek naar meerdere voortvluchtigen.

Beelden van donderdagavond (de tekst loopt door onder de video):

'De eigenaar was thuis met zijn vriendin, zijn ex-vrouw en zijn kind. Ze zijn, voor zover ik weet, met z'n allen meegegaan naar het politiebureau', zei de eigenaresse van een nabijgelegen bungalow donderdag. Een buurman vertelt Omroep Gelderland een dag later dat het gaat om een samengesteld gezin met drie kinderen.

Verslaggever Joost Driessen bij het bungalowpark (de tekst loopt door onder de audio)



Scooters en busje op park

Waarom de groep overvallers het had gemunt op het huis van de eigenaar, is onduidelijk. De bungalow ligt helemaal achterin het vakantiepark. Volgens buurtbewoners zouden de overvallers de hele camping over hebben moeten rijden. Twee scooters, die geparkeerd stonden bij de uitgangen van de woning, waren daar mogelijk het vervoersmiddel voor. Een witte Volkswagen Polo, die mogelijk ook te maken had met de overval, is door een berger weggesleept.

Getuigen melden dat er minstens één schot heeft geklonken tijdens de overval donderdagavond. Volgens de politie raakte er niemand gewond. Op het park is geschokt gereageerd. De politie heeft vrijdag het onderzoek voortgezet. Een woordvoerder verwacht later op de dag met meer informatie te kunnen komen.

Zie ook: Grote politie-inzet na gewapende overval op bungalowpark Nunspeet