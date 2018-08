Deel dit artikel:











Zo droog is het volgens NASA in Gelderland Foto: NASA Worldview

ARNHEM - Het is kurkdroog in Gelderland en dat is goed te zien op satellietbeelden van NASA.

Op twee kaarten van eind mei en eind juli is de verandering van het landschap door de hitte en droogte zichtbaar. Gelderland kleurde in twee maanden tijd van groen naar bruin. In de filmpje zie je de verschillen in twee maanden tijd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52