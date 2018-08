Winterswijk krijgt hulp met bewateren bomen

WINTERSWIJK - Huiskamp B.V. schiet de gemeente Winterswijk te hulp bij het bewateren van bomen. Om sterfte te voorkomen krijgen bomen die na 2015 zijn geplant vanaf vrijdag water.

'Als gevolg van het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater was er geen water om de jonge bomen en planten van de gemeente water te geven', laat Winterswijk weten. 'Huiskamp B.V. heeft de gemeente aangeboden om gebruik te maken van water uit hun eigen bron.' Vrijdagochtend is het bedrijf gestart met bewateren.



Het waterschap stelde het verbod op 12 juli in vanwege de aanhoudende droogte. 'De gemeente was hierdoor genoodzaakt te stoppen met de jonge aanplant te voorzien van water, met als gevolg dat een gedeelte van de aanplant de droogte niet zou overleven.'