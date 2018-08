Deel dit artikel:











Container met mogelijk drugsafval gevonden in Ressen Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

RESSEN - Op de Stationsweg in Ressen is vrijdagmorgen een lekkende IBC-container gevonden. Dat is een grote container waarin vloeistoffen worden vervoerd.

Volgens een agent ter plaatse gaat het mogelijk om drugsafval. De brandweer voert metingen uit. Het lijkt erop dat de container is gedumpt, zegt de politie. Met een kraan is de lekkende container rechtop gezet. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de rommel op. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52