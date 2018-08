Deel dit artikel:











Zwemtocht Jan de Koele afgelast vanwege hitte

BATENBURG - De 34e editie van de Jan de Koele Zwemtocht is afgelast door de organisatie. Het water in de Maas is van te slechte kwaliteit door aangetroffen blauwalg.

Zaterdag zou er 3,5 kilometer worden gezwommen, van Batenburg naar Appeltern. Dat is dit jaar dus niet mogelijk, zegt de organisatie. 'Goede beslissing' Deelnemers zijn teleurgesteld maar begrijpen de beslissing van de organisatie. 'Jammer zeg! Ik wilde voor het eerst meedoen en had er zoveel zin in. Hopelijk volgend jaar beter', schrijft Mieke Besselink op Facebook. 'Jammer, maar voor gezondheid is het goede beslissing', voegt Marloes Engelen toe. Zwemmen in water met blauwalg kan zorgen voor huidirritatie en maag-/darmklachten. Op veel plekken in de provincie kan daarom niet meer worden gezwommen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52