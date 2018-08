NEC haalt Rens van Eijden terug

NIJMEGEN - Rens van Eijden keert terug bij NEC. Hij heeft een contract getekend voor drie jaar met een optie voor een vierde jaar.

De 30-jarige centrumverdediger werd gepresenteerd in de Sint Stevenskerk in Nijmegen. Van Eijden verkaste twee jaar geleden naar AZ, maar komt nu terug bij de club, waarvoor hij al van 2009 tot 2016 speelde. Hij had in Alkmaar nog een contract voor twee jaar, maar had daar weinig perspectief meer op speelminuten.

De verdediger was aanvoerder van de ploeg die in 2015 met allerlei records kampioen werd van de eerste divisie. In de winter van 2016 leek hij al een transfer te maken naar Dinamo Moskou, maar dat ging op de valreep niet door. Enkele maanden later ging hij naar AZ, waarmee hij in 2017 de bekerfinale speelde en verloor van Vitesse met 2-0.