Nog heel even geduld, maar...het wordt 22 graden

ARNHEM - Goed nieuws voor wie het gehad heeft met de hitte. Vanaf volgende week donderdag wordt het beduidend minder warm, zegt weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup.

'22, 23 graden. Heerlijk!' En die temperaturen houden we een tijdje, verzucht Ribberink. 'Dat zijn heel normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.' De kans op een bui neemt dan ook wat toe.

Maar eerst wordt het nog flink warm, te beginnen met deze vrijdag. 'Een keihete dag', in de woorden van Ribberink. Bij de Randmeren wordt het een graad of 30, in de Achterhoek kan het 34 graden worden. Zaterdag en zondag wordt het ietsje minder warm, maar zeker nog niet koel. 'Zaterdag 28 graden, zondag 26 à 27 graden.'

Daarna wordt het weer tropisch warm, met de hoogste temperaturen op dinsdag: 34 graden. Woensdag is een 'overgangsdag', naar een periode met minder warm weer. Een structurele weersverandering? 'Ja, dat verwacht ik wel.'

