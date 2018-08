Deel dit artikel:











BMW uitgebrand in Arnhem Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Schuytgraaf is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in vlammen opgegaan. De brandweer wist het vuur snel te blussen maar kon niet voorkomen dat de BMW volledig uitbrandde.

De melding kwam iets voor 1.30 uur binnen bij de brandweer. De auto stond op dat moment geparkeerd op een stukje braakliggend terrein aan het Winterkleed. De politie sluit eventuele brandstichting niet uit. De auto is total loss en opgehaald door een bergingsbedrijf. Onderzoek moet uitwijzen of het ook daadwerkelijk om brandstichting gaat.