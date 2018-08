Linssen schrijft historie bij Vitesse: 'Tegen Basel moet ik weer scoren'

'Maar Matavz komt er ook al aan, want hij heeft er ook drie. Dus ik moet tegen Basel maar weer gaan scoren', glimlacht de buitenspeler na afloop.

Maar dat is niet makkelijk, want Basel is wel een niveautje hoger dan Viitorul. Dat weet Linssen ook. 'Maar zij zitten er op dit moment niet zo lekker in, ik hoop dat wij daarvan kunnen profiteren', aldus Linssen.

Foto: Broer van den Boom

Hoe dan ook, Vitesse lijkt wel sterker te worden. 'Ja, het ging beter dan vorige week. Het gaat een paar keer fout, maar na elke fout bleven we gewoon weer hetzelfde doen. Dat is goed en daar ben ik positief over.'