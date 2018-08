Slutskiy hoopt dat Vitesse snel professor wordt

'Over het resultaat ben ik uiteraard tevreden. Maar ik droom er natuurlijk van dat we van het begin tot het eind zouden controleren. Helaas verloren we de goal af en toe en kregen we een goal tegen. Aan de andere kant krijgen we natuurlijk wel heel veel kansen en raken we twee keer de lat. Ik denk dat we wel aanvallend voetbal hebben laten zien.'

Tekst gaat verder na de video:

'We zijn studenten'

Maar natuurlijk was deze wedstrijd ook nog niet perfect, zo weet ook de Russische trainer. 'We krijgen elke wedstrijd huiswerk mee. Ook nu is er veel materiaal om te analyseren. Maar we zijn nu nog studenten, nog geen professor. We moeten elke wedstrijd en elke training leren, leren en nog eens leren. Ik hoop dat we dan beter en beter worden.'

'Basel Champions League-niveau'

Die studenten leggen volgende week al een echt examen af. Dan komt FC Basel namelijk op bezoek in Arnhem. 'Dat is Champions League-niveau, dus een serieuze test. Maar we zijn er klaar voor', aldus Slutskiy.