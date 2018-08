Deel dit artikel:











Aanhoudingen en een gewonde in Nijmegen Foto: GinoPress

NIJMEGEN - In Nijmegen is een nog onbekend persoon donderdagavond gewond geraakt bij een incident. Het slachtoffer is onder begeleiding van de politie in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Wat zich heeft afgespeeld, is onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Het incident deed zich volgens een woordvoerder van de politie voor in de Jacob van Campenstraat. De politie hield daar ook een verdachte aan. Verderop, in de Adagiostraat, vonden agenten het gewonde slachtoffer. Ook die persoon werd aangehouden. Vanwege de ernst van de verwondingen moest het slachtoffer naar het ziekenhuis. De politie vond een wapen in de omgeving, maar wat voor wapen kon de woordvoerder donderdagavond niet zeggen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52