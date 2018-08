Grote politie-inzet na gewapende overval op bungalowpark Nunspeet

Getuigen op het bungalowpark melden dat er minstens één geweerschot heeft geklonken. Ook laten zij weten dat de politie met kogelwerende vesten ter plaatse is verschenen. De politiehelikopter die boven het bungalowpark cirkelde is na enige tijd weer vertrokken.

'Drie aanhoudingen'

Yvonne Govers is eigenaresse van een nabijgelegen bungalow op het Nunspeetse park. Zij geeft aan dat er al drie personen aangehouden zijn en afgevoerd in politieauto's. Het gaat daarbij om één vrouw en twee mannen. Hoe zij eruit zien, weet Govers niet.

'Een groot deel van het park is afgezet door de politie, dus dat heb ik niet kunnen zien', laat zij weten. Wel geeft ze aan dat de overval plaatsvond bij de woning van de eigenaar van De Witte Wieven.

Eigenaar naar het bureau

'Hij was daar met zijn vriendin, zijn ex-vrouw en zijn kind. Ze zijn, voor zover ik weet, met z'n allen meegegaan naar het politiebureau. De politie is het huis binnengegaan en doet daar onderzoek. Er wordt volop gespeculeerd over wat er gebeurd is', zegt de eigenaresse van de bungalow.

Een man die naar aanleiding van de melding naar de camping trok bevestigt de lezing van de vrouw. Ook hij zegt dat vier personen, onder wie de eigenaar van de overvallen bungalow, met een politieauto zijn vertrokken.

Foto: Maarten

Geen gewonden

Een woordvoerder van de politie bevestigt de gewapende overval op De Witte Wieven. Zij geeft aan dat niemand gewond is geraakt tijdens de overval. Vier personen zijn volgens haar naar het bureau gegaan om te helpen bij het onderzoek. De woordvoerder laat ook weten dat het arrestatieteam en de politiehelikopter inmiddels niet meer aanwezig zijn op of rond de camping.

Volkswagen weggehaald

De politie heeft een witte Volkswagen Polo laten weghalen van het parkeerterrein bij De Witte Wieven. Deze auto is mogelijk gebruikt door de daders en is door een bergingsbedrijf weggesleept.