Tweede dode explosie flatwoning Arnhem is 31-jarige Belg

ARNHEM - De identiteit van het tweede dodelijke slachtoffer van de explosie aan de Daphnestraat in Arnhem is bekend. Het gaat volgens de politie om een 31-jarige man uit België. Waar hij precies vandaan komt, wil de politie omwille van het onderzoek niet zeggen.

Eerder werd al bekend dat de 33-jarige bewoner van het pand aan de Daphnestraat het eerste dodelijke slachtoffer is. Bart G. was volgens buurtbewoners een vriendelijke man, maar 'die wel in het verkeerde milieu was terecht gekomen'.

Zwaargewonde derde slachtoffer

De politie weet nog niet wie de derde man is. Hij rende na de explosie weg en werd pas de volgende ochtend gevonden. De man ligt zwaargewond in het ziekenhuis, de politie heeft hem nog niet kunnen verhoren.

Naar zijn identiteit doet de politie verder onderzoek.