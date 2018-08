Oversier kan steeds meer wegstrepen van verlanglijst NEC

NIJMEGEN - Langzaam maar zeker krijgt de selectie van NEC vorm.

De komst van Leroy Labylle is weer een volgende stap. "Eindelijk, want het is één van de lastigere posities om in te vullen", legt technisch directeur Remco Oversier uit. "De markt is niet echt dik bezaaid met echt goede linksbacks. Maar de aanhouder wint, blijkt in dit geval. Hij heeft in de eredivisie en in de eerste divisie veel ervaring. Een type speler dat goed past in onze speelwijze, aanvallend op de helft van de tegenstander."

Oversier kan steeds meer van zijn verlanglijstje afstrepen. "Uiteindelijk willen we minimaal één vleugelspits toevoegen, maar als de financiën het toelaten twee. Eentje met creativiteit en één met diepgang. En we zijn aan het zoeken naar een jonge keeper die kan doorgroeien naar eerste keeper onder de hoede van onze huidige twee ervaren keepers. En een centrale verdediger met leeftijd en ervaring. Het is een publiek geheim wat we heel graag willen", zo doelt Oversier op Rens van Eijden van AZ.