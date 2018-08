Breinburg vertrekt uit Nijmegen en kiest voor Sparta

NIJMEGEN - Gregor Breinburg zet zijn loopbaan voort bij Sparta Rotterdam. De 26-jarige middenvelder was transfervrij bij NEC en heeft gekozen voor een verbintenis van één seizoen op Het Kasteel.

Breinburg had bij NEC kunnen blijven als de Nijmeegse club erin geslaagd was te promoveren naar de eredivisie. Daarover waren beide partijen al in een eerder stadium tot een akkoord gekomen. NEC redde het in de play-offs echter niet tegen FC Emmen en speelt komend seizoen opnieuw in de eerste divisie.

Speler van het Jaar

In zijn vier seizoenen in De Goffert kwam Breinburg tot 126 wedstrijden. In zijn eerste jaar werd hij meteen een belangrijke schakel op het middenveld en pakte hij met NEC de titel in de Jupiler League.

Het jaar erna riepen de fans hem uit tot 'Speler van het Jaar', een titel die hij eerder kreeg toebedeeld toen hij tussen 2010 en 2014 uitkwam voor De Graafschap.

Breinburg maakte ook deel uit van de Nijmeegse ploeg die een jaar geleden degradeerde.

Bij Sparta heeft hij voor één seizoen getekend. 'Dit is een mooie club, die komend seizoen om de bovenste plaatsen gaat spelen in de Keuken Kampioen Divisie', zegt Breinburg over zijn overstap. 'Het verhaal van Sparta sprak me erg aan en het gevoel is erg goed. Ik denk dat we hier een heel mooi seizoen kunnen neerzetten.'