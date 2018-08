Yezidi's herdenken in Arnhem massaslachting van vier jaar geleden

ARNHEM - Een massaslachting en tienduizenden Yezidi's die op de vlucht sloegen, nadat militanten van Islamitische Staat (IS) enkele jaren geleden het gebied Sinjar in Irak innamen. Het is vier jaar geleden dat de tragedie zich voltrok. Een tragedie waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. In Arnhem komen Yezidi's deze vrijdag bijeen om te gedenken.

Zo'n 200 Nederlandse Yezidi's verwacht initiatiefnemer Wahhab Hassoo uit Velp op het Gele Rijdersplein deze middag en avond. Het is namelijk precies vier jaar geleden dat Sinjar, dicht bij de Syrische grens, in handen viel van nietsontziende IS-strijders.

Wat gebeurde er ook alweer?

Naar schatting 3000 mannen werden afgeslacht in enkele dagen tijd, nadat IS het gebied in handen kreeg. Mensen die op tijd konden wegkomen, onder hen veel kinderen onder de 15 jaar, blijkt uit onderzoek van PLOS Medicine, vluchtten de berg Sinjar op en zaten daar vervolgens vast.

Yezidi's, maar ook christenen, moesten nu zien te overleven in de zinderende hitte - temperaturen liepen op tot 50 graden Celsius - zonder levensmiddelen. Per helikopter werden hulpgoederen gedropt. Een druppel op een gloeiende plaat voor de naar schatting 40.000 mensen die zich op de berg bevonden.

Het dodental bleef oplopen in de dagen dat de mensen vastzaten op de berg. Dat kwam vooral door oververhitting en uitdroging. Anderen die niet op tijd Sinjar konden ontvluchten, werden systematisch uitgemoord door IS of gebruikt als seksslavin door leden van diezelfde groep.

Herdenken en oproep

Hassoo wil met de Yezidische gemeenschap in Nederland een herdenking houden voor de naar schatting bijna 10.000 omgekomen mensen. Tegelijkertijd worden er op andere plekken in Europa ook herdenkingen gehouden. Er worden bloemen gelegd en kaarsjes gebrand. Hij koos Arnhem als plaats voor de herdenking, omdat volgens hem veel Yezidi's in Gelderland wonen.

Met de herdenking wil Hassoo ook vragen om de massaslachting door IS als genocide te erkennen. Volgens hem hebben andere landen dit al gedaan. De Nederlandse overheid moet volgen, wat hem betreft.

