Leroy Labylle gelooft in project NEC

NIJMEGEN - NEC heeft linksback Leroy Labylle voor drie seizoenen vastgelegd.

De Belg legt zijn keuze voor NEC uit. "Ik kreeg bij VVV niet veel kans meer om te spelen. Toen hoorde ik van de interesse van NEC. We hebben een lang gesprek gehad. Ik heb de trainer leren kennen en de club en daarom heb ik getekend. Ik vond dit project fijn en hun spel past bij mij. Ik ben nu 27 jaar en heb al genoeg wedstrijden gespeeld in de Jupiler League en ook vaak play-offs gespeeld. En ook wat wedstrijden in de eredivisie."

Labylle vond het leuk om bij een ijssalon te worden gepresenteerd. "Ja, een aparte manier. Mijn favoriet is bresilienne, een mix van vanille, advocaat en breseliennesaus. Je moet niet iedere dag een ijsje eten als voetballer, maar met dit weer kan het wel."