Seksplekken: 'Ze zeiden dat ik moest opzouten'

Over dit onderzoek In een reeks artikelen vertelt journalist Maarten Dallinga over zijn maandenlange onderzoek naar de zeker tien mannenontmoetingsplekken in Gelderland. Daarover maakte hij ook de podcastserie Anoniem Intiem. We raden aan om eerst te luisteren naar aflevering 3 en dan pas dit artikel te lezen. Luister via een podcastapp (zoals iTunes/Apple Podcasts, Stitcher of Player FM; zoek daar dan op ‘Anoniem Intiem’ en abonneer je gratis) of luister direct hier:

'Er lopen gewoon constant mensen', zegt een vrouw die anoniem wil blijven. 'Als je een keer verkeerd kijkt, zie je mannen met de broek naar beneden.' Ze werkt in een bedrijf vlak naast een Gelderse mannenontmoetingsplek bij een snelweg. De exacte locatie maken we niet bekend, om de veiligheid van de bezoekers niet onnodig in gevaar te brengen.

De eigenaar van een tankstation iets verderop zegt dat hij 'weleens' wat hoort over de seksplek voor mannen. 'Maar ik heb nog nooit van mijn medewerkers gehoord dat ze er last van hebben. Klanten zeggen er weleens iets over, maar dat moet je met een korreltje zout nemen.'

Diffuus beeld

De afgelopen weken sprak Omroep Gelderland met ongeveer 20 mensen die in de buurt van een mannenontmoetingsplek wonen of werken. Ook vroegen we informatie op bij de grondeigenaren van deze seksplekken, zoals gemeenten en natuurorganisaties.

Uit al die informatie rijst een diffuus beeld op: sommige instanties en mensen ervaren overlast, andere nauwelijks of helemaal niet. De overlast van mannenontmoetingsplekken lijkt in de afgelopen jaren in ieder geval niet te zijn toegenomen.

Foto: Omroep Gelderland

Bezoeker Wessel voelde zich vaak schuldig: ‘Ik kwam kotsend de bosjes uit'

'Strontvervelend'

Een horecaondernemer in de buurt van een mannenontmoetingsplek 'wil niet geassocieerd worden' met de seksplek en daarom – zoals de meeste geïnterviewden – anoniem blijven. Soms zijn er kleine incidenten, vertelt ze. Dat mannen zich in het openbaar aftrekken, bijvoorbeeld: 'Strontvervelend.' Ze is voor 'vrijheid, blijheid', maar zou het fijn vinden als de bezoekers van de seksplek wat meer rekening houden met de omgeving.

Dan denk ik: doe eens even normaal. Boswachter van natuurgebied met mannenontmoetingsplek

De boswachter van het betreffende gebied laat desgevraagd weten dat er regelmatig klachten binnenkomen. 'Dan denk ik: doe eens even normaal.' De boswachter noteert de klachten en geeft die via zijn teamleider door aan de gemeente. Die weet dat de seksplek bestaat, maar voert geen actief beleid.

Tweede hekwerk

Dat is wat meer gemeenten aangeven: we zijn op de hoogte van deze plekken, maar doen niets of weinig. Neem Apeldoorn, waar zeker twee mannenontmoetingsplekken zijn. Die gemeente zet 'beperkt' in op handhaving, schrijft een woordvoerder, 'om niet onnodig onrust te veroorzaken'. Er komen ook niet veel meldingen bij de gemeente binnen. Af en toe klagen mensen over overlast.

Sinds eind vorig jaar is er wel overleg met bezoekers van de twee mannenontmoetingsplekken, zegt de gemeente Apeldoorn. Doel is tot afspraken te komen om de overlast en vervuiling op de seksplekken te verminderen.

Daarnaast wordt bij een van de seksplekken in Apeldoorn een tweede hekwerk geplaatst, meldt de gemeente, 'waardoor we hopen dat de overlast voor de gebruikers (wandelaars, mountainbikers en andere recreanten) zal afnemen'. Wanneer dit precies gaat gebeuren, is niet duidelijk.

Lees ook: ‘We hadden een vrouw en kinderen, het mocht nooit bekend worden’

'Oneerbare voorstellen'

In Renkum is ten minste één mannenontmoetingsplek, maar die levert niet veel overlast op. Heel soms komt er een melding binnen. Vaak betreft het dan afval dat is achtergelaten en dat vervolgens door de gemeente wordt opgeruimd.

Het beeld is al jaren min of meer stabiel. Woordvoerder gemeente Heumen

Een vergelijkbare situatie vind je in de gemeente Heumen: één ontmoetingsplek, weinig overlast. Soms wordt er rommel achtergelaten en een enkele keer wordt melding gedaan van 'oneerbare voorstellen', aldus de gemeentewoordvoerder. 'Het beeld is al jaren min of meer stabiel.' Vaak volgt na een melding tijdelijk extra toezicht door de politie en soms ook door gemeentelijke toezichthouders.

Bij de politie werden vanaf 2016 tot april dit jaar achttien meldingen over incidenten op mannenontmoetingsplekken geregistreerd. Mogelijk blijft veel onder de radar omdat bezoekers anoniem willen blijven.

Ede is actief

De gemeente Ede, waar volgens dit onderzoek minstens vijf mannenontmoetingsplekken zijn, is relatief actief. Daar werd in 2016 de toegang tot het bosgebied bij parkeerplaats 't Ginkelse Zand langs de A12 versperd. Het beschermd natuurgebied was destijds een populaire seksplek ('t Ginkelse Zand noemen we wél, omdat deze ontmoetingsplek al veel in de media is geweest).

Ook maken toezichthouders van de gemeente Ede wekelijks rondes langs de ontmoetingsplekken. In aflevering 3 van Anoniem Intiem vertelt een van hen over zijn ervaringen.

Foto: Omroep Gelderland

Gebruikte condooms en zakdoekjes

Vlak bij 't Ginkelse Zand woont Ellen Barentz, midden in het bos. Door de afsluiting van het bosgebied is het nu een stuk rustiger, zegt ze. 'Voorheen had ik geregeld een onaangename ontmoeting.' Bijvoorbeeld als ze met haar paard op het ruiterpad reed: 'Dan zag ik daar mannen bezig en kreeg ik een ontzettend grote mond, dat ik moest opzouten met mijn beest.'

Als ik alles bewaard had wat ik hier heb opgeruimd aan seksspeeltjes, had ik een waanzinnig goed geoutilleerde tweedehands seksshop gehad. Ellen Barentz, omwonende 't Ginkelse Zand

Ook vond Barentz geregeld gebruikte condooms, zakdoekjes en seksspeeltjes in haar tuin. 'Als ik alles bewaard had wat ik hier heb opgeruimd aan seksspeeltjes, had ik een waanzinnig goed geoutilleerde tweedehands seksshop gehad.' Nu komen er, denkt ze, nog zo’n tien mannen per week naar het bos voor seks. Barentz vertelt ook over haar ervaringen in aflevering 3 van Anoniem Intiem.

In aflevering 1 en 2 van Anoniem Intiem vertellen Ben, Johan en Wessel uitgebreid over hun ervaringen op mannenontmoetingsplekken. Luister via je favoriete podcastapp of via deze link. Eerst de trailer van Anoniem Intiem beluisteren?

'Ruimte genoeg'

In de buurt van een andere mannenontmoetingsplek, in een natuurgebied vlak bij Nijmegen, woont Odra. Zij vindt het geen probleem om naast een seksplek te wonen: 'Ik hoef er niet met mijn neus bovenop te staan, maar heb er geen bezwaar tegen.' Wel blijft Odra op het pad als ze er haar hond uitlaat. 'Er is hier ruimte genoeg', zegt ze. 'Als die mannen er graag zijn, dan vind ik dat prima.'

Foto: Omroep Gelderland

Een buurvrouw van Odra heeft meer moeite met de mannenontmoetingsplek. Zij wil anoniem blijven, omdat ze vreest dat mannen haar er later anders op zullen aanspreken. Die angst vindt zijn oorsprong in een ervaring van een paar jaar geleden. Toen liep ze samen met haar man en twee honden in het natuurgebied vlak bij haar huis – daar waar ook mannen samenkomen voor seks.

'Wat dóét u?'

Ineens kwam een naakte man recht op ons af, vertelt de vrouw. 'Hij was bezig om een stijve te krijgen, laat ik het zo maar zeggen. Mijn man werd kwaad en zei: wat dóét u? Twee andere mannen stonden op en zeiden: wij zijn ook homo. Als het u niet aanstaat, gaat u maar weg.' Nu, zo’n twee jaar later, komt de vrouw alleen nog in de winter in het natuurgebied.

Ik heb helemaal geen hekel aan homo’s, maar het draait gewoon puur om seks. Omwonende mannenontmoetingsplek

'Het is zo jammer dat je hier niet meer vrij kunt rondlopen', zegt ze. 'Ik heb helemaal geen hekel aan homo’s en het zijn over het algemeen vriendelijke mannen, maar het draait gewoon puur om seks. Wat je ziet is af en toe gewoon heel schunnig.'

Anonieme chatgroepen

* Voor dit onderzoek werden we ook lid van een aantal anonieme chatgroepen op Kik, een soort Whatsapp. Daar zoeken mannen contact om af te spreken, meestal voor seks. Er zijn ook mannen met een vriendin of vrouw actief, die samen iets zoeken.

* We ontdekten dat er ongeschreven gedragsregels gelden. 'Dring jezelf niet op en respecteer ieders ruimte', schrijft iemand bijvoorbeeld. Ene Bob: 'Mannen die interesse hebben zoeken zelf. Vrouwen komen zelden of nooit alleen en dien je voorzichtig en respectvol te benaderen. Accepteer een nee direct.' Een ander reageert: 'Ik ken vrouwen die walgend afdropen door hitsige en opdringerige mannetjes.' Overigens komen op de meeste seksplekken (bijna) alleen mannen.

* Ook zwerfvuil is in de appgroepen een thema. 'Zo jammer, al die zakdoekjes en tissues', vindt een gebruiker. 'Al vaker gemerkt dat juist die sporen ervoor zorgen dat boa’s (toezichthouders – red.) en politie gaan controleren.'

Foto: Omroep Gelderland

Auto met beslagen ramen

De Gelderse mannenontmoetingsplekken bevinden zich niet alleen op grond van gemeenten, maar ook op terreinen van bijvoorbeeld natuurorganisaties. Heel af en toe geven boswachters een boete, laat de woordvoerder van Staatsbosbeheer weten. Aanleiding is dan bijvoorbeeld seks in het openbaar. Dat is toegestaan, maar je mag niet zichtbaar zijn voor anderen.

Boswachters van Natuurmonumenten komen zo nu en dan een auto met beslagen ramen tegen, zegt de voorlichter, maar grootschalige overlast of massaal gebruik van een specifieke plek voor seks is bij de natuurorganisatie niet bekend.

Wandelroute opgeheven

Terreineigenaar Geldersch Landschap & Kasteelen laat weten dat in 2012 een wandelroute met gemarkeerde paaltjes in de buurt van een mannenontmoetingsplek is opgeheven. 'Wij willen ons publiek niet confronteren met dergelijke zaken', schrijft de woordvoerder.

Wij willen ons publiek niet confronteren met dergelijke zaken. Woordvoerder Geldersch Landschap & Kasteelen over opgeheven wandelroute langs seksplek

Foto: Omroep Gelderland

Meerdere mannenontmoetingsplekken liggen op of bij terreinen van Rijkswaterstaat, zoals rustplaats 't Ginkelse Zand langs de A12 bij Ede. Daar zijn in opdracht van Rijkswaterstaat onlangs de bosjes op de groenstrook bij de parkeerplaats weggehaald en de bomen tot drie meter boven de grond gesnoeid. Hetzelfde gaat de komende tijd mogelijk gebeuren op andere plekken in de provincie.