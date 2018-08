Zestal veroordeeld voor ontvoering man uit Zaltbommel om hennep

ZALTBOMMEL - De rechtbank in Arnhem heeft donderdag straffen opgelegd aan zes mannen voor de ontvoering van een man in Zaltbommel, ruim drie jaar geleden. Op 27 februari 2015 overvielen ze de man 's nachts in zijn huis, waarna ze hem meenamen naar diverse locaties. De hele ontvoering draaide om gestolen hennep.

De groep van zes verdacht de man uit Zaltbommel ervan zo'n 9,5 kilo hennep van hen te hebben gestolen. Nadat ze hem in zijn woning aan de Mau de Jongstraat overvielen zetten ze de man in een auto, bonden hem vast met met tie-wraps en reden hem naar Breda. Daarna verplaatsten ze hem naar Dordrecht, waar ze hem nog enige tijd vasthielden. Twee dagen later bevrijdde een arrestatieteam de man.

Een 27-jarige man uit Oosterhout (Noord-Brabant) en een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats worden gezien als de hoofddaders in de zaak. Zij bedachten de ontvoering en moeten terug de cel in. Eerder zaten ze al een tijd in voorarrest.

Werkstraffen na voorarrest

De andere vier mannen verdwijnen niet achter de tralies, omdat hun straf gelijk is aan de periode die ze in voorarrest zaten. Wel kregen ze forse werkstraffen, die variëren van 100 tot 240 uur.

De officier van justitie had hogere straffen geëist tegen de groep mannen. De rechter oordeelde echter dat het onderzoek erg lang heeft geduurd en een aantal mannen hun leven weer op de rails heeft gekregen.

Ook is gekeken naar de rol van het slachtoffer in de zaak.