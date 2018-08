Het is heet en droog; minder wilde zwijnen op de Veluwe afgeschoten

UDDEL - Het is vorige maand niet gelukt om het beoogde aantal wilde zwijnen op de Veluwe af te schieten. Het jachtseizoen begon op 1 juli, maar er is zo'n 40 procent minder afgeschoten dan vorig jaar. Dat komt door de hitte en de droogte.

Ieder jaar moet er in juli en augustus, omdat er dan minder eten is voor de dieren en ze makkelijker te vinden zijn, een van tevoren afgesproken aantal zwijnen afgemaakt worden. Anders komen er te veel bij.

Dat is gevaarlijk voor het verkeer, de landbouw en voor de ontwikkeling van de natuur. Dit jaar moeten er 4000 zwijnen afgeschoten worden, maar door de hitte en droogte loopt het anders.

Zwijnen houden zich gedeisd

De zwijnen zijn minder zichtbaar voor de jagers, omdat ze zich gedeisd houden vanwege de hitte. Ze blijven in de schaduw en ze staan in de spaarstand omdat er minder voedsel en water is. Ook worden minder biggen geboren en laten de zwijnen zich minder goed lokken met mais, waardoor de afschot achterloopt.

'Het gaat los in het bos'

Straks, wanneer het gaat regenen, wordt de schade wel ingehaald, voorspelt Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid. 'Op het moment dat de eikels en beukennoten gaan vallen en het voedsel in het hele bos ineens beschikbaar wordt, ja, dan worden alle zeugen weer paarrijp. En ja, dan gaat het los in het bos.'

Het nadeel is dat de zwijnen dan ook niet zichtbaar zullen zijn, omdat het voedsel overal voor het oprapen ligt. Toch zullen de jagers dan hun best moeten doen, want het is de bedoeling dat er van de ruim 5000 zwijnen er 1500 op de Veluwe overblijven.