Commissaris van de Koning Cornielje legt taken per direct neer

ARNHEM - Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, legt zijn taken tijdelijk neer vanwege een hersenvliesontsteking.

Cornielje herstelt momenteel in het ziekenhuis van een (bacteriële) hersenvliesontsteking. De duur van zijn afwezigheid is nog onduidelijk en hangt af van de progressie van zijn herstel.

Gedeputeerde Jan Markink zal, als loco-commissaris, een deel van de taken van Cornielje waarnemen.

Cornielje vertrekt sowieso per 1 februari 2019. Hij is dan 60 jaar en vindt het een mooi moment om te stoppen, kondigde hij in april aan. Volgens Cornielje is zijn afscheid niet vanwege zijn ziekte. Bij hem is enkele keren kanker geconstateerd.

Wat is hersenvliesontsteking?

Het wordt ook wel meningitis op nekkramp genoemd. Bacteriële hersenvliesontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie. Vaak begint dit als bloedvergiftiging, waarbij de bacteriën de bloedbaan infecteren. Symptomen zijn ernstige hoofdpijn, stijve nek, koorts, overgeven, veranderd bewustzijn (slaperig of zelfs bewusteloos). Antibiotica kunnen de bacterie doden.

