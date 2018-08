Deel dit artikel:











Warm: speciaalbier én gemeentepils op Bierfeest Ermelo Foto: Pixabay

ERMELO - We kunnen er ook niets aan doen. Het is deze vrijdag de internationale dag van het bier en dus zijn we min of meer verplicht om daar een biertje op te drinken. Dat kan op het Burg Bieren Bierfeest in Ermelo, maar omdat het zo warm is schenken ze naast speciaalbieren ook gemeentepils.

Bierfestivals zijn in. Dit jaar deed het Mout Bierfestival Arnhem en Nijmegen aan. Ook het reizend speciaalbierfestival TAPT zou dat doen, maar het maakte donderdag bekend dat de Nijmeegse editie niet doorgaat. Speciaalbier is hip en er is veel te proberen, ook in Ermelo. 'Mijn vader begon in 1995 een festival met zes brouwerijen, van de 35 brouwerijen die er destijds waren in Nederland', zegt organisator Tineke van Wilgenburg van Burg Bieren Bierwinkel. 'Inmiddels zijn er zo'n 500 brouwerijen in Nederland, een stuk of 35 staan op ons festival en schenken ongeveer 200 verschillende bieren.' Luister hier naar Tineke van Wilgenburg (de tekst loopt door onder de audio): Experimenten De keuze is reuze, want iedere brouwerij heeft zijn eigen stijl. En er wordt flink geëxperimenteerd, zegt Van Wilgenburg. 'Je ziet veel toevoegingen tegenwoordig. Laurier, vanille, pepers, chocolade.' Het belooft vrijdag en zaterdag flink warm te worden, is dat goed of slecht voor de bierconsumptie? '24 graden zou perfect zijn, maar liever zo warm dan de hele dag regen. Je krijgt meer dorst met deze temperaturen, maar aan de andere kant komen die biertjes ook wel harder binnen. Maar omdat het zo warm is zijn we ook verplicht om watertappunten te hebben, dus je kunt tussendoor ook gemeentepils drinken.' Stout Maar wat drinkt de organisator na een geslaagd bierfeest? 'Ik ben van de zware jongens', zegt Van Wilgenburg. 'Er is een brouwerij die Imperial Stouts brouwt, dat zijn stevige bieren. Ze hebben een stout met laurier, dat klinkt wel goed.' Het Burg Bieren Bierfeest wordt vrijdag (vanaf 15.00 uur) en zaterdag (vanaf 12.00 uur) gehouden op de Putterweg 45 in Ermelo. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52