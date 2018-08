Vitesse wint van Viitorul en gaat door in Europa

ARNHEM - Vitesse heeft de derde voorronde van de Europa League bereikt. Een 3-1 winst op Viitorul was genoeg na een 2-2 gelijkspel vorige week in Roemenië. De doelpunten kwamen van de voeten van Matavz, Linssen en Beerens. Nu is FC Basel volgende week in Arnhem de tegenstander.

EINDSTAND VITESSE - VIITORUL: 3-1

94': Einde wedstrijd. Vitesse gaat door naar de volgende ronde in de Europa League.

92': Bryan Linssen wordt nog gewisseld. Hillary Gong komt nog in zijn plaats.

90': Vier minuten extra tijd.

88': Dit kan niet meer mis voor Vitesse. De volgende tegenstander is Basel, volgende week de eerste wedstrijd in GelreDome.

85': Een goal van Beerens in Europa is trouwens een bijzondere.

82': Matavz krijgt de kans op de 4-1, maar de spits rond slecht af. De bal gaat zo in de handen van de Roemeense keeper.

81': Van der Werff heeft nog weinig hoeven doen na zijn invalbeurt.

76': GOAL! Roy Beerens profiteert van een mislukte terugkopbal. Hij lobt de bal vervolgens over doelman Cojacaru.

73': Slutskiy klapt nog eens in zijn handen. Hij hoopt dat zijn ploeg nog één keer kan aanzetten.

65': Met een hele goed actie speelt Foor uiteindelijk Bruns vrij, de net ingevallen middenvelder moet dan scoren, maar hij schiet naast.

61': Beerens wordt weggestuurd, maar hij kan niet voldoend richting geven aan zijn schot. De bal gaat naast.

60': Hagi stuurt zijn manschappen weer naar voren, want nog één doelpunt voor de Roemenen en dan gaan we verlengen.

58': Dubbele wissel bij Vitesse. Clarke-Salter is er dus af. Van der Werff komt voor hem. Ook Bero gaat naar de kant, Bruns komt erin.

55': Ai, dat gaat niet goed met Clarke-Salter. De Engelsman ligt gestrekt op de grond en het sein wisselen wordt gegeven.

50' GOAL! En daar is de 2-1. Dragus krijgt alle ruimte in het strafschopgebied en legt de bal achter Eduardo. Zo hebben we voorlopig dezelfde doelpuntenmakers als vorige week.

49': GOAL! En daar is de 2-0. Bryan Linssen scoort. Daarmee is hij nu gedeeld Europees topscorer bij Vitesse met vier goals. Samen met Bob Peeters en John van den Brom.

47': Kan Eduardo zijn doel schoon houden vandaag?

46': We zijn weer begonnen.

45': Rust!

44': Na een overtreding of tien heeft Büttner zijn gele kaart eindelijk te pakken. Verder speelt de back ook een prima eerste helft.

41': Een voorzet van Karavaev wordt bijna binnen gekopt door Linssen, maar die kopt op de lat. In de rebound krijgt Matavz hem ook niet in het netje.

40': Serero is voorlopig de beste man aan Arnhemse zijde. Verovert veel ballen en is aan de bal heel sterk.

38': Kansje voor Matavz. Hij kopt een voorzet van Beerens over de goal van Cojacaru.

37': Hoewel Vitesse op voorsprong staat en Viitorul nu twee keer moet scoren om door te gaan, heeft Vitesse-coach Slutskiy het nog niet heel makkelijk langs de zijlijn.

35': Nu is er een kansje voor Bero, die na doorkoppen van Foor tot een schot komt. Het schot is alleen te zwak.

32': Goed schot van Roy Beerens. Hij dwingt doelman Cojacaru tot een ultieme redding.

31': Arnhemse humor.

29': Een goede combinatie tussen Linssen en Büttner langs de linkerkant levert bijna gevaar op. Maar Büttner kan uiteindelijk niet genoeg richting geven aan zijn voorzet.

24': En dat was bijna de 2-0. Matavz haalt hard uit, maar net naast.

23': GOAL! Uit een volgende hoekschop is het Jake Clarke-Salter die goed kopt, de bal komt voor de voeten van Matavz die als een echte spits de 1-0 binnen legt.

22': Rasmus Thelander is gevaarlijk bij een hoekschop. Hij kopt de bal op de lat.

18': Bero, die speelt in plaats van Bruns, wordt door De Nooijer neergelegd op een mooie positie. Uiteindelijk schiet Alexander Büttner de vrije trap over.

15': Eerst levert Foor de bal in en daarna is Eduardo enorm slordig en legt de bal zomaar in de voeten bij Ianis Hagi. De sterspeler probeert het daarna alleen te mooi te doen. Hierdoor ontsnapt Vitesse aan een achterstand.

12': Deze Vitesse-fans die er wel zijn, proberen er wat sfeer in te brengen.

10': De Maradona van de Karpaten, zoals Gheorghe Hagi ook wel genoemd werd, maakt zich druk langs de zijlijn.

7': Clarke-Salter levert heel makkelijk een bal in bij tegenstander Ianis Hagi, die Eduardo test. Er blijft een corner staan, daar ontstaat geen gevaar uit.

5': Vitesse en Viitorul tasten elkaar af. Vitesse probeert wel aan te vallen.

1': We zijn begonnen!

19.59 uur: Daar zijn de beide teams. De wedstrijd kan bijna gaan beginnen.

19.57 uur: Ook dit seizoen is Hertog weer van de partij in Arnhem.

19.55 uur: Het is een dolle boel in het uitvak van Viitorul Constanta vanavond.

19.50 uur: Ex-trainer Gert-Jan Verbeek, die de laatste jaren steeds ontslagen werd, riep vorige week bij FOX dat Vitesse oefenwedstrijden tegen amateurs had gespeeld, dat is niet zo. Toch mag hij vandaag weer aanschuiven.

19.48 uur: Ianis Hagi, de zoon van trainer Gheorghe Hagi, doet de warming up. Hij is een van de sterspelers aan Roemeense zijde.

19.45 uur: Vitesse-keeper Eduardo behoedde de Arnhemmers vorige week van een mogelijke nederlaag. Kan hij vandaag weer uitblinken?

19.40 uur: De twee coaches Slutskiy en Hagi omhelsen elkaar.

19.35 uur: Rasmus Thelander maakte vorige week geen sterke indruk bij Vitesse. Toch mag de verdediger het vanavond opnieuw proberen.

19.30 uur: Leonid Slutskiy loopt zenuwachtig heen en weer over het Arnhemse veld. Hij lijkt nerveus.

19.25 uur: Vitesse komt het veld op voor de warming-up!

19.15 uur: Het wordt vanavond niet extreem druk in GelreDome. Er worden 9 à 10.000 bezoekers verwacht.

19.06 uur: Bradley de Nooijer speelde jaren in Nederland, maar nog nooit in het GelreDome. Nu is hij met Viitorul hier.

19.01 uur: De opstelling van Viitorul is als volgt. Cojocaru; Lima, Mladen, Tiru, De Nooijer; Achim, Baluta, Vina; Hagi, Dragus, Houri.

(Foto: Ianis Hagi en Bradley de Nooijer)





19.00 uur: De opstelling is bekend. Er is één wijziging, Bruns speelt niet. Voor hem speelt Matus Bero.

Opstelling: Eduardo, Karavaev, Thelander, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.

18.55 uur: Terwijl Leonid Slutskiy aan het bijpraten is en alweer genoeg heeft gezien van het veld.

18.50 uur: Pasveer en Linssen analyseren de grasmat.

18.45 uur: Navarone Foor kijkt geconcentreerd. Hij wordt door trainer Leonid Slutskiy belangrijk gemaakt dit jaar.

18.40 uur: De bus van Vitesse is al aangekomen bij het stadion. Uit de bus stapt ook Tim Matavz. Hoewel hij gister wat pijntjes had, lijkt hij dus fit genoeg om te spelen vandaag.

18.35 uur: Bryan Linssen was een van de doelpuntenmakers tegen Viitorul. Daarmee zorgde hij alweer voor zijn derde Europese treffer in Arnhemse dienst. Alleen Bob Peeters en John van den Brom maakten er meer.

18.30 uur: Vitesse speelde vorige week donderdag in Roemenië geen goede pot voetbal, maar wist desondanks toch terug te komen van een 2-0 achterstand. Vanavond is in de eigen GelreDome winst of een 0-0/1-1 gelijkspel voldoende om door te komen.