Lidl waarschuwt voor plastic in gehakte tomaten

ARNHEM - Supermarktketen Lidl vraagt klanten om gekochte blikjes gehakte tomaten in tomatensap met basilicum terug te brengen naar de winkel. In de blikjes zijn stukjes plastic aangetroffen. Lidl waarschuwt dat het plastic kan leiden tot verwondingen.

Het plastic zit in blikjes van 400 gram gehakte tomaten in tomatensap met basilicum van het merk Italiamo. De streepjescode van het blikje is 20198060 en het gaat om de versie met een houdbaarheidsdatum tot 31 december 2020.

Wie zo'n blikje in huis heeft, kan het terugbrengen naar Lidl en krijgt het aankoopbedrag terug.

In Nederland heeft Lidl meer dan 400 vestigingen. Enkele tientallen daarvan bevinden zich in Gelderland.