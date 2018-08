GASTBLOG GIERZWALUW: Spannende gebeurtenissen!

BERG EN DAL - Jochem Kühnen is gek op gierzwaluwen en heeft speciaal voor hen nestkastjes onder zijn dak gebouwd. Hij blogt voor ons over zijn gierzwaluwen. Via de YouTube-livestream van BuitenGewoon kun je naar de laatste jonge gierzwaluwen kijken voordat ze zijn uitgevlogen.

Het is de kijkers misschien wel opgevallen: ze zijn weg!

Ja, op de camerabeelden van de livestream zijn nog twee jongen te zien, die bedoel ik dan ook niet, maar in de lucht zie ik zelf ook nagenoeg geen Gierzwaluwen meer. Het is die tijd van het jaar. Zo plots als ze er waren, al was dat wel wat later dan normaal, zo plots zijn ze nu ook weer verdwenen. Ik hoorde vorige week nog regelmatig het geluid van flinke groepen Gierzwaluwen die zich verzamelden om te overnachten op grote hoogte. Dat waren vooral de Gierzwaluwen die geen nest hebben zoals de eerste-, tweede- en derdejaars vogels, maar zo tegen de laatste dagen wellicht ook wat uitgevlogen jongen. En die zijn nu zo goed als allemaal richting Congo aan het vliegen…

Stilte

Dus ook hier thuis is het aardig stil geworden. Zoals ik al schreef zijn de twee jongen van nestkast 1 er nog ‘gewoon’. Maar daar is ook al wat ‘vertrokken’. Eén van de ouders is namelijk weg. Zou die al naar het zuiden zijn vertrokken? Of is 'ie misschien al gegrepen door een slechtvalk? Aangereden door een auto op een dijk in de Ooijpolder kan natuurlijk ook? Geen idee, maar feit is dat er nog maar één oudervogel komt overnachten.

Waarschijnlijk is het voor de jongen niet zo’n probleem, die zijn over de grootste groeispurt heen en redden het met één ouder wel tot ze uitvliegen. De jongen mogen dan nu al zo groot zijn geworden, de voederbeurten worden wel héél erg enthousiast ontvangen… Alleen al het geluid van een oudervogel die niet direct naar binnen komt maakt de jongen wild!

Maar verder is het erg rustig aan het worden. Vrijdag 27 juli vlogen er twee jongen uit! Het eerste jong dat uitvloog was het laatste jong van nestkast F bij ons op zolder. In die nestkast zijn twee jongen grootgebracht waarvan het eerste 24 juli om 22:46 uur uitvloog. Het tweede vertrok 27 juli om 22:35 uur. Rond die tijd vertrekken de meeste jongen.

Maar dan het spannende… Ik was die vrijdag nog laat wakker en liep om 0:26 uur nog even met mijn ijsje naar buiten voor wat frisse lucht. Daar hoorde ik gefladder. Het kwam van dichtbij… was dat vanaf onze oprit? Ik liep de poort uit, de oprit op en zag daar in het weinige licht van de straatlamp een Gierzwaluw op de grond!

Ik liep de richting van de vogel op, maar die begon als een dolle te fladderen, de straat op. Ik legde snel mijn ijsje op een papiertje op de grond en rende naar de straat. Daar zag ik hoe de Gierzwaluw met flink wat snelheid over de stoep aan de overkant fladderde, begon te vliegen en vlak boven de stoep vliegend de hoek om ging! Ik ben snel terug naar huis gegaan, pakte mijn ijsje en een zaklamp en liep naar de straat om de hoek. Niets te vinden…

Ik ga er dus maar vanuit dat de vogel hoogte heeft weten te winnen en is weggevlogen. Eenmaal thuis vond ik nog beelden van het uitvliegen op de buiten-camera:

Bijzonder moment

Ik kom doorgaans niet buiten rond half één ’s nachts, dus ik vind het bijzonder dit meegemaakt te hebben. Maar ook wel vervelend en spannend. Spannend, want als een jonge Gierzwaluw bij het uitvliegen op de grond beland loopt dat lang niet altijd goed af. En vooral bij ons thuis is dat erg gevaarlijk gezien de enorme hoeveelheid katten die hier rondloopt. De kat van de buren zie ik bijvoorbeeld erg veel ’s nachts op camerabeelden en ik ben ontzettend blij dat 'ie de Gierzwaluw niet te pakken heeft genomen.

Maar toch heb ik ook een beetje een vervelend gevoel bij het uitvliegen van deze Gierzwaluw. Want op de computer de beelden terugzoekend bleek dat dit jong, dat pas 35 dagen oud was (normaal vliegen ze uit rond 40 dagen oud) al vier dagen niet meer was gevoerd omdat beide ouders niet meer terug waren gekomen! Ik hoop dus maar dat die eerste vlucht alsnog goed is gekomen en dat de onfortuinlijke Gierzwaluw er bovenop is gekomen.

Hopelijk gaat het bij de twee jongen in nestkast 1 allemaal wat soepeler. Nog maar een paar dagen, want rond 5 augustus zijn ze 40 dagen oud en zouden ze dus moeten gaan uitvliegen. Spannend!

Jochem Kühnen verdiept zich al bijna 15 jaar in de gierzwaluw. Aan en in zijn eigen huis is ruimte voor 33 paartjes. In Nijmegen e.o. zijn bij nieuwbouw en renovatie door Jochems inspanning inmiddels meer dan 200 nestkasten opgehangen of ingebouwd. Hij geeft lezingen en leidt excursies, meer informatie is te vinden op zijn website, www.xjochemx.nl.



