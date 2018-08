Deel dit artikel:











Laag waterpeil: komt die boot nog wel de haven in of uit? Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - De droogte en de warmte zorgen op vele plekken voor problemen. Voor boeren is het uiteraard een ramp, maar ook havens hebben er last van. Boten kunnen op verschillende plekken de haven niet meer in of uit.

Kleine motorbootjes of andere boten en schepen met een romp die niet te diep in het water liggen, kunnen de haven nog wel bereiken. Maar zeilboten met een kiel die dieper reikt dan een meter, kunnen voor problemen komen te staan. Laag waterpeil en baggeren Zo staat het waterpeil van de jachthaven in Culemborg op dit moment op 1.40 meter, vertelt havenmeester Hubert Verspui. In de toegang is het peil laag; er hoopt zich op die plek ook sediment (afzettingen uit de rivier) op, waardoor sowieso eens in de zoveel jaar gebaggerd moet worden. In combinatie met een teruglopend waterpeil zorgt dit vooral bij zeilboten en grotere boten voor problemen. Maar het is nog niet zo erg als in Giesbeek en Zutphen. Daar ligt het waterpeil op respectievelijk 1.05 en 1.10 meter. Boten verplaatst De jachthaven bij het Eiland van Maurik heeft nog voldoende peil om schepen door te laten. Wel vertelt de havenmeester dat her en der plekken droog dreigden te vallen of zijn gevallen, waardoor boten verplaatst moesten worden. Vanwege de droogte heeft het Waterschap Rivierenland pompen ingezet. Die moeten ervoor zorgen dat water zoveel mogelijk in dat gebied wordt gebracht en gehouden. Daarnaast worden de watergangen extra gemaaid. Lees hier op welke plekken het waterschap extra werkzaamheden uitvoert Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52