RHEDEN - Een machinist van een trein heeft donderdagmorgen rond 7.00 uur een brandje ontdekt bij station Rheden. Ter hoogte van de Mauritiusstraat zag de machinist een smeulend brandje tussen de rails.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft met enkele flinke stralen water de smeulende resten gedoofd. Zo is erger voorkomen, de treinen reden korte tijd langzaam over de rails.

Foto: Martin de Jongh

Foto: Martin de Jongh